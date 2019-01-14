2019-01-14T13:40:49+03:00
Общество

В Смоленской области ж/д пути расчистили от снега

В минувшие выходные убрали более 400 км полотна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ж/д пути расчистили от снега. ФОТО: пресс-служба МЖД.В Смоленской области ж/д пути расчистили от снега. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Более 400 км ж/д путей и 95 стрелочных переводов расчистили от снега в Смоленской области в минувшие выходные, сообщает пресс-служба МЖД. Последствия снегопада устраняли 13 единиц спецтехники и около 300 железнодорожников.

В пресс-службе компании отмечают, что снегопад не повлиял на график движения поездов.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы столичной магистрали усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. Работа проходит в штатном режиме.

Все железнодорожники, работающие на открытом воздухе, обеспечены зимней спецодеждой, специальной мазью от обморожения. В пунктах обогрева созданы условия для отдыха работников.

Отмечается, что на МЖД постоянно следят за погодой обстановкой, чтобы вовремя перебросить технику и людей в те районы, где этого требует сложившаяся ситуация.

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