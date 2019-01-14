2019-01-14T14:57:04+03:00
Общество

Смоленские автомобилисты недоплатили более 250 тысяч налогов

Полицейские и сотрудники регионального УФНС выявили 163 случая неоплаченных долгов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские автомобилисты недоплатили более 250 тысяч налогов. ФОТО: УФНС России по Смоленской области.Смоленские автомобилисты недоплатили более 250 тысяч налогов. ФОТО: УФНС России по Смоленской области.
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Смоленские автомобилисты недоплатили в бюджет 272 тысячи налогов. Это стало известно после 21 совместного рейда, который провели сотрудники ГИБДД и регионального УФНС России в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства проверили 142 автомобиля, водители которых в 87 случаях имели долги по транспортному налогу, 36 – по земельному, 40 – по налогу на имущество физлиц.

Всем штрафникам выдали квитанции на оплату налога и пени.

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