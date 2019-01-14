В Смоленске задержали 41-летнего экстремиста

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-14T15:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

41-летнего экстремиста задержали в Смоленске при попытке незаконно пересечь границу, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» сотрудники пресс-службы ПУ ФСБ РФ по Смоленской области. Сделать он это пытался вместе с другими людьми, направлявшими в наш регион.

Известно, что мужчина разыскивается в Узбекистане. В отношении него возбуждено уголовное дело «Посягательство на Конституционный строй Республики Узбекистан».

Житель Киргизстана депортирован из страны.