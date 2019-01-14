2019-01-14T15:13:12+03:00
Общество

В Смоленске задержали 41-летнего экстремиста

Гость из средней Азии пытался незаконно пересечь границу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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41-летнего экстремиста задержали в Смоленске при попытке незаконно пересечь границу, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» сотрудники пресс-службы ПУ ФСБ РФ по Смоленской области. Сделать он это пытался вместе с другими людьми, направлявшими в наш регион.

Известно, что мужчина разыскивается в Узбекистане. В отношении него возбуждено уголовное дело «Посягательство на Конституционный строй Республики Узбекистан».

Житель Киргизстана депортирован из страны.

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