В Смоленске задержали 41-летнего экстремиста
Гость из средней Азии пытался незаконно пересечь границу
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41-летнего экстремиста задержали в Смоленске при попытке незаконно пересечь границу, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» сотрудники пресс-службы ПУ ФСБ РФ по Смоленской области. Сделать он это пытался вместе с другими людьми, направлявшими в наш регион.
Известно, что мужчина разыскивается в Узбекистане. В отношении него возбуждено уголовное дело «Посягательство на Конституционный строй Республики Узбекистан».
Житель Киргизстана депортирован из страны.