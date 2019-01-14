2019-01-14T16:59:44+03:00
Звезды

В Смоленске покажут современную живопись

В Доме художника откроется выставка художника Константина Павлова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске покажут современную живопись. ФОТО: Дмитрий ГВОЗДИК.В Смоленске покажут современную живопись. ФОТО: Дмитрий ГВОЗДИК.
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Художник Константин Павлов покажет современную живопись с новой серией работ «Masсograd», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Открытие выставки пройдет в Доме художника 18 января.

Новые работы Константина Павлова погрузят зрителя в поле подсознательного. Каждая из девяти полотен серии Masсograd – это призрак до-мирового порядка, человекоподобная маска. Характерно, маска и всевидяща, и безразлична, обитает везде и нигде, молчалива и сокрушительна.

– Взглянуть страху в глаза и направиться к спектру, расширяющему с каждым шагом горизонт возможностей, – это и есть абсолютная цель серии, – отмечает автор полотен.

На открытии выставки знакомство гостей с полотнами будет сопровождаться музыкальными произведениями, которые исполнят гости художника музыканты: Денис Мустафаев и Артем Иванов.

Начало выставки: 18.00.

Место проведения: Смоленск, ул. Большая Советская, д. 21.

Выставка будет работать – с 18 января по 18 февраля 2018 года.

Вход свободный.

18+

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