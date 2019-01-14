В Смоленске покажут современную живопись
Художник Константин Павлов покажет современную живопись с новой серией работ «Masсograd», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Открытие выставки пройдет в Доме художника 18 января.
Новые работы Константина Павлова погрузят зрителя в поле подсознательного. Каждая из девяти полотен серии Masсograd – это призрак до-мирового порядка, человекоподобная маска. Характерно, маска и всевидяща, и безразлична, обитает везде и нигде, молчалива и сокрушительна.
– Взглянуть страху в глаза и направиться к спектру, расширяющему с каждым шагом горизонт возможностей, – это и есть абсолютная цель серии, – отмечает автор полотен.
На открытии выставки знакомство гостей с полотнами будет сопровождаться музыкальными произведениями, которые исполнят гости художника музыканты: Денис Мустафаев и Артем Иванов.
Начало выставки: 18.00.
Место проведения: Смоленск, ул. Большая Советская, д. 21.
Выставка будет работать – с 18 января по 18 февраля 2018 года.
Вход свободный.
18+