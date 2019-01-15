В Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова
Инициативу озвучил губернатор Алексей Островский
В Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова. ФОТО: ru.wikipedia.org
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Музей памяти Анатолия Лукьянова хотят открыть в Смоленске. С таким предложением выступил глава региона Алексей Островский на следующий день после похорон известного смолянина.
Алексей Владимирович озвучил инициативу на своей страничке в соцсетях. Также в Смоленске планируется проводить вечер памяти.
Напомним, последний Председатель Верховного Совета СССР ушел из жизни в начале января. Глава региона назвал его смерть «потерей для государства»: