2019-01-15T06:21:38+03:00
Общество

В Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова

Инициативу озвучил губернатор Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова. ФОТО: ru.wikipedia.orgВ Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова. ФОТО: ru.wikipedia.org
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Музей памяти Анатолия Лукьянова хотят открыть в Смоленске. С таким предложением выступил глава региона Алексей Островский на следующий день после похорон известного смолянина.

Алексей Владимирович озвучил инициативу на своей страничке в соцсетях. Также в Смоленске планируется проводить вечер памяти.

Напомним, последний Председатель Верховного Совета СССР ушел из жизни в начале января. Глава региона назвал его смерть «потерей для государства»:

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