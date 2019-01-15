На Кутузова в Смоленске перевернулся автомобиль
Автомобилисты сообщают, что водители и пассажиры живы
ФОТО: ВКонтакте.
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Автомобиль перевернулся на Кутузова возле танка в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
Автомобилисты сообщают, что ДТП произошло в районе девяти утра 15 января.
Очевидцы случившегося отмечают, что дорогу не поделили два автомобиля. Один из них лежит на боку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
ФОТО: ВКонтакте.
Ранее в соцсетях смоляне отмечали, что на дорогах очень скользко.