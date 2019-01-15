На Кутузова в Смоленске перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-15T09:03:32+03:00

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Автомобиль перевернулся на Кутузова возле танка в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

Автомобилисты сообщают, что ДТП произошло в районе девяти утра 15 января.

Очевидцы случившегося отмечают, что дорогу не поделили два автомобиля. Один из них лежит на боку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ФОТО: ВКонтакте.

Ранее в соцсетях смоляне отмечали, что на дорогах очень скользко.