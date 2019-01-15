2019-01-15T09:09:29+03:00
Происшествия

Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры

На улице большая пробка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры. ФОТО: ВКонтакте.Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры. ФОТО: ВКонтакте.
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Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры: автомобилисты сообщают о большой пробке на улице. Тем не менее, транспорт не стоит, а медленно, но движется, пишут в группе drive2_smolensk ВКонтакте.

Также в городе утром 15 января в городе произошло еще несколько мелких ДТП, которые привели к заторам но дорогах.

Водители сообщают о ДТП на Фрунзе напротив администрации Промышленного района: на спуске, где пешеходный переход, столкнулись две машины. Занят правый ряд. У авиационного завода на трамвайных рельсах оказался «Мерседес2. Занят левый ряд.

Также в пробке стоит Гагарина от старого авторынка, а на Шевченко у заправки «Нефтика» не поделили дорогу «КИА» и «Жигули».

Автомобилисты отмечают, что на дорогах очень скользко.

Ранее на Кутузова перевернулся автомобиль.

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