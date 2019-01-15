Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры
Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры: автомобилисты сообщают о большой пробке на улице. Тем не менее, транспорт не стоит, а медленно, но движется, пишут в группе drive2_smolensk ВКонтакте.
Также в городе утром 15 января в городе произошло еще несколько мелких ДТП, которые привели к заторам но дорогах.
Водители сообщают о ДТП на Фрунзе напротив администрации Промышленного района: на спуске, где пешеходный переход, столкнулись две машины. Занят правый ряд. У авиационного завода на трамвайных рельсах оказался «Мерседес2. Занят левый ряд.
Также в пробке стоит Гагарина от старого авторынка, а на Шевченко у заправки «Нефтика» не поделили дорогу «КИА» и «Жигули».
Автомобилисты отмечают, что на дорогах очень скользко.
Ранее на Кутузова перевернулся автомобиль.