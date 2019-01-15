2019-01-15T09:36:20+03:00
Общество

Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме

Люди живут в квартирах, где в местах общего пользования нет стеклопакетов и горит проводка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. ФОТО: ВКонтактеСмоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. ФОТО: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. Местные жители не могут найти управу на коммунальщиков из «ЖЭУ-21», которые занимаются обслуживанием дома, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Местные жители негодуют: они исправно платят за ЖКУ, но в доме ничего не делается - на окнах отсутствуют стеклопакеты, в подъезде грядные стены, временами искрит проводка, а на чердаке живут бомжи. Смоляне неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы заставить работников «ЖЭУ-21» навести в доме порядок, но пока это не привело ни к какому результату.

Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. ФОТО: ВКонтакте

Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. ФОТО: ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске работают над предотвращением взрывов газа
Верхний Волок в Смоленске заблокировали три фуры
На Кутузова в Смоленске перевернулся автомобиль
Смоляне возмущены уборкой улиц и работой транспорта
В Смоленске мусор вывозят на «Газелях»
В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах
В Смоленске откроют музей памяти Анатолия Лукьянова
В Смоленске покажут современную живопись
В Смоленске задержали 41-летнего экстремиста
Смоленские автомобилисты недоплатили более 250 тысяч налогов
Умер руководитель подразделения смоленского УФСБ
В Смоленской области ж/д пути расчистили от снега
Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах
Стали известны подробности смертельного ДТП под Смоленском
На Смоленщине определены места для крещенский купаний
Наркокурьера с десятками «свертков» задержали в Смоленской области