Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме
Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. Местные жители не могут найти управу на коммунальщиков из «ЖЭУ-21», которые занимаются обслуживанием дома, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Местные жители негодуют: они исправно платят за ЖКУ, но в доме ничего не делается - на окнах отсутствуют стеклопакеты, в подъезде грядные стены, временами искрит проводка, а на чердаке живут бомжи. Смоляне неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы заставить работников «ЖЭУ-21» навести в доме порядок, но пока это не привело ни к какому результату.
Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. ФОТО: ВКонтакте