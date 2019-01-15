СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-15T09:36:20+03:00

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Смоляне пожаловались на разруху в многоквартирном доме. Местные жители не могут найти управу на коммунальщиков из «ЖЭУ-21», которые занимаются обслуживанием дома, сообщает паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Местные жители негодуют: они исправно платят за ЖКУ, но в доме ничего не делается - на окнах отсутствуют стеклопакеты, в подъезде грядные стены, временами искрит проводка, а на чердаке живут бомжи. Смоляне неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы заставить работников «ЖЭУ-21» навести в доме порядок, но пока это не привело ни к какому результату.