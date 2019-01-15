В Смоленске работают над предотвращением взрывов газа

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-15T09:50:05+03:00

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Массовая проверка газового оборудования проходит в Смоленске. В регионе расположено 7189 газифицированных объектов из них 12 объектов социальной сферы, остальные объекты - многоквартирные дома. По данным на 15 января, специалистами проверено газовое оборудование на всех объектах социальной сферы, а также в 5675 многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

- В регионе проходят совместные рейды сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Смоленской области и специалистов газовой службы. Ревизоры не только смотрят оборудование, но и напоминают смолянам о правилах безопасности при пользовании газом в быту, - сообщили в ведомстве.