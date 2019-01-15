В Смоленске нотариусы смогут подавать документы в Росреестр бесплатно

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-15T13:36:31+03:00

Сделать это можно будет уже с 1 февраля 2019 года

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С 1 февраля 2019 года нотариусы будут бесплатно подавать документы в Росреестр, сообщает пресс-служба городской администрации.

Положения Федерального закона № 338-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 февраля 2019 года вводят для нотариусов новые обязанности по ведению сделок с недвижимостью. Нотариальное удостоверение сделки и передача документов в Росреестр на регистрацию станет единым нотариальным действием. То есть оплачивается только заверение у нотариуса, дополнительно платить за услуги по передаче документов в Росреестр не придется, тогда как ранее эта услуга оплачивалась отдельно.

После удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое имущество, нотариус обязан незамедлительно (но не позднее окончания рабочего дня) представить в электронной форме заявление о регистрации прав и прилагаемые к нему документы в регистрирующий орган (в случае, если стороны сделки не возражают против такого способа подачи документов). Срок регистрации таких заявлений - один рабочий день. Поданные в электронном виде документы Росреестр должен зарегистрировать уже в течение следующего рабочего дня. На случай перебоев с интернетом, технических проблем или других обстоятельств, законом предусмотрена возможность передачи документов на бумажном носителе. В этом случае срок увеличивается до 2 рабочих дней.

При подаче документов, заявителем выступает нотариус, и все поданные документы удостоверяются усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Таким образом, у граждан отпадает необходимость получения квалифицированной электронной подписи. Это значительно сокращает личные затраты и время оформления сделок.

Изменения в законодательстве призваны решить сразу несколько важных для общества вопросов: свести к минимуму риски мошенничества, сократить сроки совершения сделок и сделать процедуру оформления более удобной.