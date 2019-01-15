В Смоленске наградили журналистов региональных СМИ

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-15T14:36:43+03:00

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Спикер регионального парламента Игорь Ляхов встретился с победителями и лауреатами областного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований Смоленской области за 2018 год. Наград удостоились 12 СМИ и ряд журналистов.

Победителями среди областных печатных изданий стали газеты «Рабочий путь» и «Смоленская газета»; среди редакций районок – «Вяземский вестник» (МО «Вяземский район»), «Гжатский вестник» (МО «Гагаринский район»), «Знамя» (МО «Ельнинский район»), «Край Дорогобужский» (МО «Дорогобужский район»), «Нива» (МО «Ершичский район»), «Сельская правда» (МО «Смоленский район»), «Хиславичские известия» (МО «Хиславичский район»); среди электронных СМИ – ГТРК «Смоленск», радиоканал «Смоленская весна», радиохолдинг «Media FM».

Среди авторов награды получили Наталья Лобанова («РЕН ТВ Смоленск»), Татьяна Райхлина («Пионер - ТВ»), Людмила Стерхова (ГТРК «Смоленск»), Карина Мирзаева («ТНТ - Феникс»), Анна Слюсарь («Вязьма-ТВ»), Надежда Лаптева (газета «Пенсионер Смоленщины»), Марина Проскурнина (газета «Краснинский край»), Людмила Бондарева (газета «За урожай»), Галина Свириденкова (газета «Искра»), Ирина Куропаткина (газета «Сафоновская правда»).

Также председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов отметил работу руководителей ряда СМИ – директора «РЕН ТВ Смоленск» Елены Лобановой, руководителя СОГУП «Объединенная редакция» Елены Жирновой, редактора Интернет-портала «Смолдэйли» Юлии Моисеевой, редактора «Комсомольской правды» - Смоленск» Юлии Лебедько и генерального директора еженедельника «Главная Тема» Елены Бегуновой.

В рамках церемонии спикер регионального парламента также поздравил награжденных с профессиональным праздником – Днем российской печати.

– Я хочу вас поздравить с профессиональным праздником! Пожелать здоровья, чтобы ваш труд был востребован. Вас оценивают все жители Смоленской области, – отметил Игорь Васильевич, – ведь каждый смолянин имеет доступ к информации. Люди информированы и за всем этим стоит ваш труд. Труд ежедневный, ведь вы работаете в выходные и праздники… Также, выступая перед вами, я не могу не сказать слова благодарности тем людям, которые находятся за кадром – операторам, работникам типографий и др.