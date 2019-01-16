2019-01-16T06:41:48+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области дал полтора месяца на решение мусорной проблемы

За неубранные помойки должностей могут лишиться заместитель руководителя региона и глава одного из департаментов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор Смоленской области дал полтора месяца на решение мусорной проблемы. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Губернатор Смоленской области дал полтора месяца на решение мусорной проблемы. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор Смоленской области дал подчиненным полтора месяца на решение мусорной проблемы, сообщает пресс-служба обладминистрации. За неубранные помойки должностей могут лишиться заместитель руководителя региона Юрий Пучков и глава департамента по природным ресурсам Роман Захаров.

На состоявшемся накануне совещании глава региона выразил острое недовольство ситуацией и разделил полное негодование смолян по поводу уборки мусора.

Подчиненные доложили, что несвоевременная расчистка площадок связана с рядом проблем – ранним окончанием работ ранее ответственных компаний, неудовлетворительной уборкой дорог (машины не могли подъехать к мусорным контейнерам), припаркованных у мусорок машин, а также нехваткой самого транспорта коммунальщиков.

– Значит, нужно было в прошлом году ставить передо мной вопрос о необходимости закупки спецтехники и выделении дополнительных средств из регионального бюджета на эти цели, – жестко заявил губернатор и дал конкретный срок для решения проблемы, которая, по его мнению, сейчас решается в ручном режиме.

Напомним, с 1 января 2019 года в регионе определен регоператор ( АО «Спецавтохозяйство»), который последующие 10 лет будет занимать сбором, перевозкой и утилизацией мусора.

Также в регионе работают телефоны «горячей линии» – 20-57-52, 20-55-88 – по которым можно сообщить о несвоевременной уборке площадок. В ближайшее время номера станут многоканальными: так жителям региона будет проще дозвониться и сообщить о проблеме.

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