В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков
Смолянин ушел из жизни в 47 лет
В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков. ФОТО: соцсети.
Изменить размер текста:
Сергей Морозиков ушел из жизни ночью с 14 на 15 января. Ему было 47 лет, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск».
Сергей Морозиков родился в 1971 году, учился в двух смоленских школах, окончил педагогический институт. Более 10 лет проработал в редакции областной газеты «Рабочий путь», затем долгие годы был помощником депутата городского совета Юрия Михайлова.
Редакция «Комсомольской правды» - Смоленск» приносит искреннее соболезнования близким Сергея Морозикова.