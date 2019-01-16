В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков

СЕГОДНЯ 06:51 2019-01-16T06:51:44+03:00

Смолянин ушел из жизни в 47 лет

Изменить размер текста: A A

Сергей Морозиков ушел из жизни ночью с 14 на 15 января. Ему было 47 лет, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск».

Сергей Морозиков родился в 1971 году, учился в двух смоленских школах, окончил педагогический институт. Более 10 лет проработал в редакции областной газеты «Рабочий путь», затем долгие годы был помощником депутата городского совета Юрия Михайлова.

Редакция «Комсомольской правды» - Смоленск» приносит искреннее соболезнования близким Сергея Морозикова.