2019-01-16T06:51:44+03:00
Общество

В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков

Смолянин ушел из жизни в 47 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков. ФОТО: соцсети.В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков. ФОТО: соцсети.
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Сергей Морозиков ушел из жизни ночью с 14 на 15 января. Ему было 47 лет, сообщает «Комсомольская правда» - Смоленск».

Сергей Морозиков родился в 1971 году, учился в двух смоленских школах, окончил педагогический институт. Более 10 лет проработал в редакции областной газеты «Рабочий путь», затем долгие годы был помощником депутата городского совета Юрия Михайлова.

Редакция «Комсомольской правды» - Смоленск» приносит искреннее соболезнования близким Сергея Морозикова.

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