В Смоленске прекращен коммунальный кошмар
Жительнице дома на Фрунзе вернули электричество
В Смоленске прекращен коммунальный кошмар. ФОТО: скриншот видео «ГТРК – Смоленск».
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Коммунальный кошмар закончился для жительницы улицы Фрунзе в Смоленске: женщине вернули электричество, которое ранее было отключено из-за протекающей крыши, сообщает «ГТРК – Смоленск».
Напомним, на новогодних праздниках будням жительницы областного центра нельзя было позавидовать – квартира была обесточена из-за протекающей крыши. Пожилая женщина не могла посмотреть телевизор и постирать, а продукты вынесла на балкон...
По данным издания, на текущую крышу пенсионерка жалуется с 1990 года.