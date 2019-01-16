2019-01-16T07:20:19+03:00
Общество

В Смоленске прекращен коммунальный кошмар

Жительнице дома на Фрунзе вернули электричество
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске прекращен коммунальный кошмар. ФОТО: скриншот видео «ГТРК – Смоленск».В Смоленске прекращен коммунальный кошмар. ФОТО: скриншот видео «ГТРК – Смоленск».
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Коммунальный кошмар закончился для жительницы улицы Фрунзе в Смоленске: женщине вернули электричество, которое ранее было отключено из-за протекающей крыши, сообщает «ГТРК – Смоленск».

Напомним, на новогодних праздниках будням жительницы областного центра нельзя было позавидовать – квартира была обесточена из-за протекающей крыши. Пожилая женщина не могла посмотреть телевизор и постирать, а продукты вынесла на балкон...

По данным издания, на текущую крышу пенсионерка жалуется с 1990 года.

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