В Смоленской области растет число заболевших гриппом

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-16T07:34:53+03:00

На минувшей неделе жителей региона с температурой, насморком и кашлем стало больше почти на 24 процента

Изменить размер текста: A A

Смолян атакуют вирусы: на минувшей неделе – с 7 по 13 января – больных в регионе стало больше на 23,8 процента. И все же, как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ не превышает порог.

В областном центре иная картина: уровень заболеваемости превысил эпидпорог. Но этот показатель уже перестал расти и смоляне все чаще идут на поправку.

В ведомстве отмечают, что чаще всего болели дети до двух лет, а также младшие и средние школьники.