2019-01-16T07:34:53+03:00
Общество

В Смоленской области растет число заболевших гриппом

На минувшей неделе жителей региона с температурой, насморком и кашлем стало больше почти на 24 процента
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области растет число заболевших гриппом. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.В Смоленской области растет число заболевших гриппом. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян атакуют вирусы: на минувшей неделе – с 7 по 13 января – больных в регионе стало больше на 23,8 процента. И все же, как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ не превышает порог.

В областном центре иная картина: уровень заболеваемости превысил эпидпорог. Но этот показатель уже перестал расти и смоляне все чаще идут на поправку.

В ведомстве отмечают, что чаще всего болели дети до двух лет, а также младшие и средние школьники.

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