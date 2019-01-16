На Беляевском мосту в Смоленске из-за ДТП встали автомобили

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-16T09:13:55+03:00

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Автомобили встали в пробке на Колхозной площади в Смоленске из-за ДТП, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Авария произошла на Беляевском мосту у перекрестка улиц Большая Советская – Соболева – Студенческая. Автомобилисты сообщают, что ДТП привело к огромной пробке. Машинами и автобусами занято две полосы.

Жителей региона предупреждают заранее продумывать маршруты движения.