На Беляевском мосту в Смоленске из-за ДТП встали автомобили
Машинами и автобусами занято две полосы
На Беляевском мосту в Смоленске из-за ДТП встали автомобили. ФОТО: ВКонтакте.
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Автомобили встали в пробке на Колхозной площади в Смоленске из-за ДТП, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. Авария произошла на Беляевском мосту у перекрестка улиц Большая Советская – Соболева – Студенческая. Автомобилисты сообщают, что ДТП привело к огромной пробке. Машинами и автобусами занято две полосы.
Жителей региона предупреждают заранее продумывать маршруты движения.