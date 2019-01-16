Смолянин воровал и хранил крышки от люков у себя дома
20-летний молодой человек с приятелем работали ночью
Смолянин воровал и хранил крышки от люков у себя дома. ФОТО: pixabay.com
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Смолянин воровал и хранил крышки от канализационных люков у себя дома. Полицейские обнаружили с десяток металлических изделий по месту жительства подозреваемого в преступлении, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Работал 20-летний молодой человек с приятелем по ночам в Десногорске: парни снимали крышки и относили домой, чтобы потом сдать в металлолом.
Задержать воришек удалось благодаря поступившей правоохранителям оперативной информации.
В настоящее время все крышки изъяты, а в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.