СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-16T10:49:03+03:00

В 2018 году на Московской железной дороге произошло 40 столкновений автомобилей с поездами, что на 10 происшествий больше, чем в 2017 году

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На Смоленщине возросло количество столкновений машин с поездами: в 2018 году на железной дороге произошло 40 столкновений автомобилей с поездами, что на 10 происшествий больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба МЖД.

Причинами ДТП стали – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги и технически неисправные автотранспортные средства.

В авариях пострадали 45 человек, погибли 15-ть. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта.

Наибольшее количество ДТП произошло в Московской области (16 случаев), а также в Курской и Смоленской областях (по 5 происшествий).

С начала 2019 года по вине автомобилистов зарегистрировано уже 4 ДТП, в которых пострадало 3 человека.

– Для обеспечения безопасности и снижения количества ДТП в 2018 году железнодорожники на 11 переездах провели капитальный ремонт, на 13 – замену и укладку резинокордового настила, на 191 – текущий ремонт проезжей части. В Смоленском регионе МЖД в 2018 году отремонтировано 27 переездов, – рассказали в пресс-службе МЖД.

Также железнодорожники ведут постоянную информационно-разъяснительную работу с автомобилистами.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, не рисковать своей жизнью и не ставить под удар жизни и здоровье пассажиров, локомотивных бригад.