В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод
Автомобилисты возмущены очередным ямочным ремонтом на Крестовоздвиженском путепроводе в Смоленске. В паблике drive2_smolensk ВКонтакте появилась фотография, на которой видно, что дорожники намерены в очередной раз залатать дыры на улице Степана Разина.
В группе отмечают, что к вечеру того, что бросают в ямы, уже не будет. Более того, автомобилисты отмечают, что этот участок дороги недавно ремонтировался.
– Результат всем понятен – 10 км/ч и проползать по ямам, – пишут в паблике, спрашивая с властей о гарантии работы подрядчика на дорогу. – Куда смотрят комитеты, которые отвечают за дороги? Администрация города, куда вы смотрите?