2019-01-16T11:05:59+03:00
Общество

В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод

Дорожники намерены в очередной раз залатать дыры на улице Степана Разина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод. ФОТО: ВКонтакте.В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод. ФОТО: ВКонтакте.
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Автомобилисты возмущены очередным ямочным ремонтом на Крестовоздвиженском путепроводе в Смоленске. В паблике drive2_smolensk ВКонтакте появилась фотография, на которой видно, что дорожники намерены в очередной раз залатать дыры на улице Степана Разина.

В группе отмечают, что к вечеру того, что бросают в ямы, уже не будет. Более того, автомобилисты отмечают, что этот участок дороги недавно ремонтировался.

– Результат всем понятен – 10 км/ч и проползать по ямам, – пишут в паблике, спрашивая с властей о гарантии работы подрядчика на дорогу. – Куда смотрят комитеты, которые отвечают за дороги? Администрация города, куда вы смотрите?

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