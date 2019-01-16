В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-16T11:05:59+03:00

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Автомобилисты возмущены очередным ямочным ремонтом на Крестовоздвиженском путепроводе в Смоленске. В паблике drive2_smolensk ВКонтакте появилась фотография, на которой видно, что дорожники намерены в очередной раз залатать дыры на улице Степана Разина.

В группе отмечают, что к вечеру того, что бросают в ямы, уже не будет. Более того, автомобилисты отмечают, что этот участок дороги недавно ремонтировался.

– Результат всем понятен – 10 км/ч и проползать по ямам, – пишут в паблике, спрашивая с властей о гарантии работы подрядчика на дорогу. – Куда смотрят комитеты, которые отвечают за дороги? Администрация города, куда вы смотрите?