В Смоленской области сбили пешехода

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-16T13:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Пешехода сбили в городе Ярцево Смоленской области в первом часу ночи 15 января, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. Мужчина 1983 года рождения внезапно вышел на проезжую часть. Сидевшая за рулем водитель 1958 года рождения не успела затормозить. В результате пешеход угодил под «Пежо».

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.