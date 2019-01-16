2019-01-16T13:17:26+03:00
Происшествия

В Смоленской области сбили пешехода

ДТП произошло в Ярцево ночью 15 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области сбили пешехода. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области сбили пешехода. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Пешехода сбили в городе Ярцево Смоленской области в первом часу ночи 15 января, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. Мужчина 1983 года рождения внезапно вышел на проезжую часть. Сидевшая за рулем водитель 1958 года рождения не успела затормозить. В результате пешеход угодил под «Пежо».

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24