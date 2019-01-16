В Смоленской области сбили пешехода
ДТП произошло в Ярцево ночью 15 января
В Смоленской области сбили пешехода. ФОТО: pixabay.com
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Пешехода сбили в городе Ярцево Смоленской области в первом часу ночи 15 января, сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД. Мужчина 1983 года рождения внезапно вышел на проезжую часть. Сидевшая за рулем водитель 1958 года рождения не успела затормозить. В результате пешеход угодил под «Пежо».
Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.