СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-16T16:03:41+03:00

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Смолянин угрожал знакомому осколком стекла: словесный конфликт двух мужчин едва не закончился трагедией, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ссора знакомых произошла в Ярцево. Мужчины сначала перешли на повышенные тона, а потом один из них пригрозил собеседнику расправой, схватив кусок стекла.

В последствии мужчину задержали и он во всем сознался. Свой поступок объяснил давними неприязненными отношениями.

Теперь 23-летнему неработающему смолянину грозит до двух лет тюрьмы.