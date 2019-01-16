Смолянин угрожал знакомому осколком стекла
Словесный конфликт едва не закончился трагедией
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Смолянин угрожал знакомому осколком стекла: словесный конфликт двух мужчин едва не закончился трагедией, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Ссора знакомых произошла в Ярцево. Мужчины сначала перешли на повышенные тона, а потом один из них пригрозил собеседнику расправой, схватив кусок стекла.
В последствии мужчину задержали и он во всем сознался. Свой поступок объяснил давними неприязненными отношениями.
Теперь 23-летнему неработающему смолянину грозит до двух лет тюрьмы.