СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-16T17:02:40+03:00

На Смоленщину не пустили сомнительный сыр. ФОТО: pixabay.com

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Полторы тонны сыра без ветеринарных документов планировали ввезти, а потом реализовать в регионе, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Автомобиль с продуктом разного вида, но сомнительного качества остановили 15 января.

Кроме отсутствия документов ревизоров насторожило то, что перевозка продукта осуществлялась в машине, не оборудованной приборами учета и контроля температурного режима транспортировки.

В результате груз задержали. После административного расследования продукт будет возвращен на сопредельную территорию.