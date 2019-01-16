На Смоленщину не пустили сомнительный сыр
Полторы тонны продукта планировали продать в регионе
На Смоленщину не пустили сомнительный сыр. ФОТО: pixabay.com
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Полторы тонны сыра без ветеринарных документов планировали ввезти, а потом реализовать в регионе, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Автомобиль с продуктом разного вида, но сомнительного качества остановили 15 января.
Кроме отсутствия документов ревизоров насторожило то, что перевозка продукта осуществлялась в машине, не оборудованной приборами учета и контроля температурного режима транспортировки.
В результате груз задержали. После административного расследования продукт будет возвращен на сопредельную территорию.