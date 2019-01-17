2019-01-17T06:35:08+03:00
Общество

«Вафельную» разметку нанесут на двух перекрестках в Смоленске

Официально переходить улицу наискосок разрешат у физинститута и на Урицкого-Николаева-Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Вафельную» разметку нанесут на двух перекрестках в Смоленске. ФОТО: pixabay.com«Вафельную» разметку нанесут на двух перекрестках в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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«Вафельная» разметка появится весной 2019 года на двух оживленных перекрестках в Смоленске, рассказал на брифинге начальник УГИБДД УМВД России по Смоленской области Валентин Демьянов. Перекрестное движение для пешеходов официально разрешат у физинститута и на Урицкого-Николаева-Гагарина.

Полицейский отметил, что это самые загруженные перекрестки. Здесь всегда едет много машин, зачастую выезжая за стоп-линию, и на светофоре собирается много пешеходов.

Новая разметка будет желтого цвета.

Ранее представитель полицейского ведомства отмечал, в регионе участились аварии с автомобилями. В 11-ти процентах случаев аварии происходили из-за ям на дорогах и неубранных улиц.

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