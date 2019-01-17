В Смоленской области задержали рэкетира
Ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина вымогал деньги у предпринимателя
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Рекетира задержали в городе Рославль Смоленской области: 37-летний мужчина вымогал деньги у предпринимателя, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Подозреваемый заставлял бизнесмена платить ему 1000 рублей в месяц. За отказ угрожал расправой.
Задержать рэкетира удалось после облавы. В настоящее время в отношении смолянина заведено уголовное дело, по которому ему грозит до четырех лет заключения. Мужчина находится под стражей.