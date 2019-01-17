СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-17T08:26:23+03:00

По словам задержанного, два килограмма наркотика он хранил для себя

Изменить размер текста: A A

Смолянин выращивал наркотик прямо на работе, затем сушил его и хранил для себя, рассказали подробности дела сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

Задержали жителя Дорогобужа прямо на рабочем месте – на одном из местных предприятий. Мужчина сознался, что сам сажал растение, затем ухаживал за ним, чтобы потом употребить. Масштабы деятельности были не скромными. В общей массе полицейские изъяли около двух килограмм наркотика. Пакетики с веществом смолянин хранил в гаражах, дома, часть носил с собой.

За незаконное хранение наркотика ему грозит до 10 лет тюрьмы.