Смолянин выращивал наркотик прямо на работе
По словам задержанного, два килограмма наркотика он хранил для себя
Смолянин выращивал наркотик прямо на работе. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Смолянин выращивал наркотик прямо на работе, затем сушил его и хранил для себя, рассказали подробности дела сотрудники пресс-службы регионального УМВД.
Задержали жителя Дорогобужа прямо на рабочем месте – на одном из местных предприятий. Мужчина сознался, что сам сажал растение, затем ухаживал за ним, чтобы потом употребить. Масштабы деятельности были не скромными. В общей массе полицейские изъяли около двух килограмм наркотика. Пакетики с веществом смолянин хранил в гаражах, дома, часть носил с собой.
За незаконное хранение наркотика ему грозит до 10 лет тюрьмы.