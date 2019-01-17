2019-01-17T08:51:47+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем в Смоленске

После столкновения с «Опель Корса» пассажир «буханки» получил травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Полицейские рассказали подробности ДТП, в котором «буханка» столкнулась с «Опель Корса», а затем легла на бок. Авария произошла утром 15 января.

По словам сотрудников областного УГИБДД, 63-летний водитель «УАЗа» двигался в сторону Печерска и не справился с управлением у дома №50. Автомобилист не учел погодных условий и его машина на ходу въехала иномарку, двигавшуюся на встречу, а затем перевернулась.

- Водители «буханки» и «Опеля» не пострадали. Основной удар пришелся на пассажира «УАЗа» 1971 года рождения, - сообщили представители ведомства.

В день ДТП автомобилисты сообщали в соцсетях, что на дорогах было очень скользко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске после ДТП загорелась «Волга»
Смоленским девятиклассникам устроят обязательное собеседование
В Смоленске автохам прекратил движение трамваев
В Смоленске бизнесвумен недоплатила более миллиона рублей налогов
В Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку
Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на Матросова
Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области
Смолянин выращивал наркотик прямо на работе
В Смоленской области задержали рэкетира
«Вафельную» разметку нанесут на двух перекрестках в Смоленске
На Смоленщину не пустили сомнительный сыр
Смолянин угрожал знакомому осколком стекла
В Смоленской области участились аварии с автомобилями
В Смоленской области сбили пешехода
В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод
На Смоленщине возросло количество столкновений машин с поездами
Смолянин воровал и хранил крышки от люков у себя дома
Поддельную красную икру обнаружили в Смоленске
На Беляевском мосту в Смоленске из-за ДТП встали автомобили
В Смоленской области растет число заболевших гриппом
В Смоленске прекращен коммунальный кошмар
В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков
Губернатор Смоленской области дал полтора месяца на решение мусорной проблемы