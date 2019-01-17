Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем в Смоленске
Полицейские рассказали подробности ДТП, в котором «буханка» столкнулась с «Опель Корса», а затем легла на бок. Авария произошла утром 15 января.
По словам сотрудников областного УГИБДД, 63-летний водитель «УАЗа» двигался в сторону Печерска и не справился с управлением у дома №50. Автомобилист не учел погодных условий и его машина на ходу въехала иномарку, двигавшуюся на встречу, а затем перевернулась.
- Водители «буханки» и «Опеля» не пострадали. Основной удар пришелся на пассажира «УАЗа» 1971 года рождения, - сообщили представители ведомства.
В день ДТП автомобилисты сообщали в соцсетях, что на дорогах было очень скользко.