2019-01-17T09:14:23+03:00
Общество

Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области

Дальнобойщик гнал со скоростью в сто км/ч, чтобы скрыться с сомнительным грузом, но его остановил наряд ДПС
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области из-за того, что перевозимый им груз был без ряда необходимых документов, рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Смоленской таможни Владимир Сафонов.

Машину остановили для досмотра сотрудники СОБРа, но водитель вместо того, чтобы сознаться, что с документами на груз не все в порядке, решил уехать.

Гонки были экстремальными, говорит начальник СОБРа таможни Владимир Савенок, автомобиль с трудом удалось догнать, потому что водитель летел на большой скорости и не давал себя обогнать. И все же беглеца удалось задержать: наряд ДТП быстро среагировал на сигнал о помощи и подоспел к окружной дороге.

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