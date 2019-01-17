2019-01-17T09:34:48+03:00
Общество

Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на Матросова

Коммунальщики намерены убрать улицу от снежных завалов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на Матросова. На улице будут убирать снег. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на Матросова. На улице будут убирать снег. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на улице Матросова. Ограничения вступят в силу уже завтра, 18 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

Два дня с восьми утра до восьми вечера коммунальщики будут убирать на улице снег. Участок, о котором идет речь, довольно большой – от Энергетического проезда до улицы Кирова. На снимке видно, что коммунальщикам придется потрудиться.

Городские власти предупреждают, что если какой-то автомобиль будет мешать работе коммунальных служб, то он будет тут же эвакуирован. Также предполагается, что на месте будут работать сотрудники ГИБДД.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к информации и продумать места остановок транспорта на два дня.

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