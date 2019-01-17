СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-17T11:06:15+03:00

В Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку. ФОТО: pixabay.com

Ребенок шла по обочине навстречу машине

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44-летняя женщина на «Ладе Калина» сбила ребенка на улице Первомайская в Ельне, сообщили сотрудники регионального УГИБДД. 12-летняя девочка получила травмы. Происшествие произошло утром 16 января.

Следствие установило, что школьница шла по краю дороги на встречу машине.

Ранее стали известны подробности ДТП на Кутузова, где после столкновения двух машин перевернулась «буханка».

Также руководство ГИБДД заявило об увеличении количества ДТП а автомобилями.