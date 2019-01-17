2019-01-17T11:06:15+03:00
Происшествия

В Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку

Ребенок шла по обочине навстречу машине
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку. ФОТО: pixabay.comВ Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку. ФОТО: pixabay.com
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44-летняя женщина на «Ладе Калина» сбила ребенка на улице Первомайская в Ельне, сообщили сотрудники регионального УГИБДД. 12-летняя девочка получила травмы. Происшествие произошло утром 16 января.

Следствие установило, что школьница шла по краю дороги на встречу машине.

Ранее стали известны подробности ДТП на Кутузова, где после столкновения двух машин перевернулась «буханка».

Также руководство ГИБДД заявило об увеличении количества ДТП а автомобилями.

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