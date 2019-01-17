2019-01-17T11:18:57+03:00
Происшествия

В Смоленске бизнесвумен недоплатила более миллиона рублей налогов

Фигурантка уголовного дела работала в сфере рекламы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске бизнесвумен недоплатила более миллиона рублей налогов. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске бизнесвумен недоплатила более миллиона рублей налогов. ФОТО: pixabay.com
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Бизнесвумен недоплатила более 1,3 млн рублей налогов, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) подполковник юстиции Наталья Зуева. О махинациях стало известно после проверки полицейских и представителей налоговой службы.

Проверяющие подняли отчетность и увидели, что за 2016 год, когда предприниматель работала в сфере рекламы, бюджет недополучил кругленькую сумму денег.

Расследование уголовного дела продолжается.

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