2019-01-17T11:33:07+03:00
Общество

В Смоленске автохам прекратил движение трамваев

Водитель иномарки остановился на рельсах и ушел
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автохам прекратил движение трамваев. ФОТО: ВКонтактеВ Смоленске автохам прекратил движение трамваев. ФОТО: ВКонтакте
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Автохам прекратил движение трамваев на Медгородке в Смоленске, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Смолянин припарковался на трамвайных путях и ушел. Очевидцы отмечают, что водителя не было довольно долго. И все это время трамвай с пассажирами сигналил, чтобы автомобилист пришел и отъехал.

Подписчики отмечают, что такие инциденты на Трамвайном проезде происходят довольно часто. И предлагают организовать на улице стоянку эвакуаторов.

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