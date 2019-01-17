В Смоленске автохам прекратил движение трамваев

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-17T11:33:07+03:00

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Автохам прекратил движение трамваев на Медгородке в Смоленске, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Смолянин припарковался на трамвайных путях и ушел. Очевидцы отмечают, что водителя не было довольно долго. И все это время трамвай с пассажирами сигналил, чтобы автомобилист пришел и отъехал.

Подписчики отмечают, что такие инциденты на Трамвайном проезде происходят довольно часто. И предлагают организовать на улице стоянку эвакуаторов.