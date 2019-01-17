Смоленским девятиклассникам устроят обязательное собеседование
Смоленских девятиклассников готовят к обязательному собеседованию, которое будут представлять собой экзамен, где у детей проверят умение грамотно писать и выражать свои мысли вслух, сообщает администрации области.
Задания будут сформированы 13 февраля Рособрнадзором. Собеседование, на которое отводится 15 минут (30-ть для людей с инфалидностью), будет оценено как «зачет» или «незачет». Если пройти испытание не удастся, детям предложат пересдачу. Избежать экзамена не получится, даже если ребенок принесет справку о болезни.
В испытании юудет четыре задания: школьникам нужно прочитать текст вслух, пересказать, использовав дополнительную информацию, освятить выбранную тему и пообщаться с экзаменатором.
Попробовать свои силы можно на сайте Федерального института педагогических измерений.