В Смоленске после ДТП загорелась «Волга»
Авария произошла утром 17 января
В Смоленске после ДТП загорелась «Волга». ФОТО: ВКонтакте.
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«Волга» загорелась после ДТП на перекрестке 2-го Краснофлотского переулка и Мало-Краснофлоской, сообщают автомобилисты drive2_smolensk ВКонтакте.
Водители говорят, что от удара машина загорелась. О пострадавших в аварии ничего не сообщается.
Между тем, ранее в Смоленске автохам прекратил движение трамваев. А в Ельне женщина на «Ладе» сбила девочку.
Также стали известны подробности ДТП на Кутузова, где после столкновения двух машин перевернулась «буханка». А руководство ГИБДД заявило об увеличении количества ДТП с автомобилями.