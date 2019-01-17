СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-17T12:41:04+03:00

В Смоленске после ДТП загорелась «Волга». ФОТО: ВКонтакте.

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«Волга» загорелась после ДТП на перекрестке 2-го Краснофлотского переулка и Мало-Краснофлоской, сообщают автомобилисты drive2_smolensk ВКонтакте.

Водители говорят, что от удара машина загорелась. О пострадавших в аварии ничего не сообщается.

Между тем, ранее в Смоленске автохам прекратил движение трамваев. А в Ельне женщина на «Ладе» сбила девочку.

Также стали известны подробности ДТП на Кутузова, где после столкновения двух машин перевернулась «буханка». А руководство ГИБДД заявило об увеличении количества ДТП с автомобилями.