В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым
Похороны состоятся на кладбище «7 км»
В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым. ФОТО: соцсети.
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Смоленск прощается с журналистом Сергеем Морозиковым. После церемонии он будет похоронен на кладбище «7 км», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».
Журналист ушел из жизни в ночь с 14 на 15 января. Сергею было 47 лет.
В настоящее время открыт сбор средств для его семьи. Перечислить деньги можно на карту мамы Сергея Морозикова – 2202 2003 3388 2007 (Сбербанк), Валентина Захаровна.