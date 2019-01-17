2019-01-17T14:40:19+03:00
Общество

В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым

Похороны состоятся на кладбище «7 км»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым. ФОТО: соцсети.В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым. ФОТО: соцсети.
Изменить размер текста:

Смоленск прощается с журналистом Сергеем Морозиковым. После церемонии он будет похоронен на кладбище «7 км», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

Журналист ушел из жизни в ночь с 14 на 15 января. Сергею было 47 лет.

В настоящее время открыт сбор средств для его семьи. Перечислить деньги можно на карту мамы Сергея Морозикова – 2202 2003 3388 2007 (Сбербанк), Валентина Захаровна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске после ДТП загорелась «Волга»
Смоленским девятиклассникам устроят обязательное собеседование
В Смоленске автохам прекратил движение трамваев
В Смоленске бизнесвумен недоплатила более миллиона рублей налогов
В Смоленской области женщина на «Ладе» сбила девочку
Автомобилистам Смоленска запретят парковаться на Матросова
Водитель грузовика с яблоками устроил гонки в Смоленской области
Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем в Смоленске
Смолянин выращивал наркотик прямо на работе
В Смоленской области задержали рэкетира
«Вафельную» разметку нанесут на двух перекрестках в Смоленске
На Смоленщину не пустили сомнительный сыр
Смолянин угрожал знакомому осколком стекла
В Смоленской области участились аварии с автомобилями
В Смоленской области сбили пешехода
В Смоленске снова ремонтируют Крестовоздвиженский путепровод
На Смоленщине возросло количество столкновений машин с поездами
Смолянин воровал и хранил крышки от люков у себя дома
Поддельную красную икру обнаружили в Смоленске
На Беляевском мосту в Смоленске из-за ДТП встали автомобили
В Смоленской области растет число заболевших гриппом
В Смоленске прекращен коммунальный кошмар
В Смоленске умер известный журналист Сергей Морозиков
Губернатор Смоленской области дал полтора месяца на решение мусорной проблемы