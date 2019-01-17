СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-17T14:40:19+03:00

В Смоленске прощаются с журналистом Сергеем Морозиковым. ФОТО: соцсети.

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Смоленск прощается с журналистом Сергеем Морозиковым. После церемонии он будет похоронен на кладбище «7 км», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

Журналист ушел из жизни в ночь с 14 на 15 января. Сергею было 47 лет.

В настоящее время открыт сбор средств для его семьи. Перечислить деньги можно на карту мамы Сергея Морозикова – 2202 2003 3388 2007 (Сбербанк), Валентина Захаровна.