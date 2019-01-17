СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-17T16:53:07+03:00

В Смоленской области установят 70 камер фото- и видеофиксации нарушений. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

70 приборов фото- и видеофиксации нарушений установят в Смоленской области в 2019 году, рассказал на брифинге начальник УГИБДД УМВД России по Смоленской области Валентин Демьянов.

Камеры появятся на самых аварийных участках дорог. Конкретные места, где они будут висеть, станут известны после анализа аварийности.

Кроме того, весной в Рославле и Смоленске возле ряда образовательных учреждений появятся макеты с изображением детей, собирающихся переходить проезжую часть. Практика показала: увидев картонного человека, водители снижают скорость.