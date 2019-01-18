2019-01-18T06:26:03+03:00
Происшествия

На Крупской «Калина» столкнулась с трамваем

ДТП произошло вечером 17 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Крупской «Калина» столкнулась с трамваем. ФОТО: ВКонтакте.На Крупской «Калина» столкнулась с трамваем. ФОТО: ВКонтакте.
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«Лада Калина» столкнулась с трамваем на улице Крупская вечером 17 января. О ДТП сообщили подписчики группы drive2_smolensk ВКонтакте.

Автомобилисты сообщают, что в аварии никто не пострадал, но проезд на улицу 25 Сентября был временно закрыт. Также с Рославльского кольца в сторону центра не ходили трамваи.

Ранее «Комсомольская правда» - Смоленск» сообщала, что в 2019 году в регионе появится 70 новых приборов фото- и видеофиксации нарушений. Их планируют установить на самых аварийных участках дорог.

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