На Гагарина в Смоленске сбили девушку
Пострадавшая доставлена в больницу
На Гагарина в Смоленске сбили девушку
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Пешехода сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина в Смоленске в четвертом часу дня 17 января, пишут автомобилисты drive2_smolens ВКонтакте.
ДТП произошло напротив бассейна физакадемии. Известно, что водитель находился за рулем «Лэнд Ровера». При каких обстоятельствах произошел наезд на человека, пока неизвестно.
В комментариях автомобилисты пишут, что девушка жива и ее забрала скорая. У виновника аварии белорусские номера.
Также подписчики паблика говорят, что днем на улице было скользко.