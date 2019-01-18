2019-01-18T06:39:08+03:00
Происшествия

На Гагарина в Смоленске сбили девушку

Пострадавшая доставлена в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На Гагарина в Смоленске сбили девушкуНа Гагарина в Смоленске сбили девушку
Изменить размер текста:

Пешехода сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина в Смоленске в четвертом часу дня 17 января, пишут автомобилисты drive2_smolens ВКонтакте.

ДТП произошло напротив бассейна физакадемии. Известно, что водитель находился за рулем «Лэнд Ровера». При каких обстоятельствах произошел наезд на человека, пока неизвестно.

В комментариях автомобилисты пишут, что девушка жива и ее забрала скорая. У виновника аварии белорусские номера.

Также подписчики паблика говорят, что днем на улице было скользко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24