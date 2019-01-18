2019-01-18T06:53:54+03:00
Общество

В Смоленске полицейский спас тонущего в Днепре мужчину

Вытащить человека из ледяной воды удалось со второй попытки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске полицейский спас тонущего в Днепре мужчину. ФОТО: 67.мвд.рфВ Смоленске полицейский спас тонущего в Днепре мужчину. ФОТО: 67.мвд.рф
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Полицейский спас утопающего мужчину. Инцидент произошел днем 17 января на Днепре, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Начальник отделения экспертно-криминалистического обеспечения отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску майор полиции Дмитрий Пятыго и старший эксперт майор полиции Сергей Коновалов ехали в сторону центра и увидели на воде человека. Пятыго быстро спустился к реке, взял веревку у рыбака и попытался вытащить мужчину. Но попытка не удалась. После полицейский решил проползти по льду. Подобравшись к краю мужчина протянул руку и вытащил пострадавшего.

Пострадавшего забрали в больницу подоспевшие медики.

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