Смолянин в присутствии детей душил жену

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-18T07:35:40+03:00

Пострадавшая говорит, что рукоприкладством ее супруг занимался неоднократно

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Смолянин в присутствии несовершеннолетних детей чуть не задушил свою жену, сообщили в региональном УМВД. Конфликт произошел после того, как супруга вызвала полицейских, сообщив им об угрозах со стороны нетрезвого мужа.

Мужчину доставили в полицию и провели беседу. Придя домой, 41-летний смолянин набросился на жену и стал ее душить. За всем происходящим наблюдали их маленькие дети.

К частью, трагедии удалось избежать – мужчину снова задержали. Женщина призналась правоохранителям, что угрозы со стороны супруга поступают не редко.