2019-01-18T07:35:40+03:00
Происшествия

Смолянин в присутствии детей душил жену

Пострадавшая говорит, что рукоприкладством ее супруг занимался неоднократно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянин в присутствии детей душил жену. ФОТО: pixabay.comСмолянин в присутствии детей душил жену. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смолянин в присутствии несовершеннолетних детей чуть не задушил свою жену, сообщили в региональном УМВД. Конфликт произошел после того, как супруга вызвала полицейских, сообщив им об угрозах со стороны нетрезвого мужа.

Мужчину доставили в полицию и провели беседу. Придя домой, 41-летний смолянин набросился на жену и стал ее душить. За всем происходящим наблюдали их маленькие дети.

К частью, трагедии удалось избежать – мужчину снова задержали. Женщина призналась правоохранителям, что угрозы со стороны супруга поступают не редко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24