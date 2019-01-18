Смолянин в присутствии детей душил жену
Пострадавшая говорит, что рукоприкладством ее супруг занимался неоднократно
Смолянин в присутствии детей душил жену. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Смолянин в присутствии несовершеннолетних детей чуть не задушил свою жену, сообщили в региональном УМВД. Конфликт произошел после того, как супруга вызвала полицейских, сообщив им об угрозах со стороны нетрезвого мужа.
Мужчину доставили в полицию и провели беседу. Придя домой, 41-летний смолянин набросился на жену и стал ее душить. За всем происходящим наблюдали их маленькие дети.
К частью, трагедии удалось избежать – мужчину снова задержали. Женщина призналась правоохранителям, что угрозы со стороны супруга поступают не редко.