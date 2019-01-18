СЕГОДНЯ 08:37 2019-01-18T08:37:33+03:00

Представители гимназии им. Н. М. Пржевальского, 28-й, 15-й, 32-й, 12-й, 36-й и 30-й школы прошли два этапа конкурса

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Восемь учителей претендуют на титул «Учитель года» в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Конкурсанты из гимназии им. Н. М. Пржевальского, 28-й, 15-й, 32-й, 12-й, 36-й и 30-й школы прошли два заочных этапа: они показали свои педагогические наработки и представили для анализа персональные сайты. Теперь их ждут открытые мероприятия, мастер-классы и встречи, на которых пойдет речь о текущих проблемах школьного образования.

По словам начальника управления образования и молодежной политики городской администрации Татьяны Немченковой, конкурс «Учитель года» демонстрирует уровень компетентности педагогов и помогает участникам обмениваться опытом с целью дальнейшего распространения практик.