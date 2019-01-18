Под Смоленском опрокинулся грузовик

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-18T08:53:07+03:00

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Грузовик завалился на бок в поселке Тихвинка утром 18 января, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло напротив «Города мастеров». Автомобилисты сообщают, что машина опрокинулась на обочине. В происшествии никто не пострадал.

Ранее на Гагарина недалеко от налоговой службы на пешеходной переходе сбили девушку. А на Крупской легковушка протаранила трамвай.