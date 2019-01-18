В Смоленском районе сгорела фура, есть погибший

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-18T09:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Фура сгорела на трассе М1 утром 18 января, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте.

ЧП произошло со стороны деревни Дивасы, не доезжая заправки. Очевидцы сообщают, что полностью выгорела передняя часть машины, сам прицеп не пострадал. Также отмечается, что возле фуры лежит накрытое тело человека. В соцсетях предполагают, что это может быть водитель машины.

Также в ночь на 18 января на Ленина в Смоленске горел «Рено Меган».

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Тихвинке опрокинулся грузовик. А 17 января на Гагарина недалеко от налоговой службы на пешеходной переходе сбили девушку.