В Смоленске больным гриппом и ОРВИ хватит мест в больнице
Также власти региона запаслись лекарствами от опасных вирусов
ФОТО: администрация Смоленской области.
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Больным гриппом и ОРВИ хватит мест в больнице, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на специалистов департамента по здравоохранению.
По необходимости в учреждения здравоохранения региона дополнительно могут быть предоставлены 1,4 коек. Также в области есть хороший запас лекарств и средств защиты органов дыхания.
По данным департамента, в областном центре замечено превышение заболеваемости ОРВИ. Больше других болеют дети до 2-х лет и 7-14-ти.