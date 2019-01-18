2019-01-18T10:00:03+03:00
Общество

В Смоленске больным гриппом и ОРВИ хватит мест в больнице

Также власти региона запаслись лекарствами от опасных вирусов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Больным гриппом и ОРВИ хватит мест в больнице, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на специалистов департамента по здравоохранению.

По необходимости в учреждения здравоохранения региона дополнительно могут быть предоставлены 1,4 коек. Также в области есть хороший запас лекарств и средств защиты органов дыхания.

По данным департамента, в областном центре замечено превышение заболеваемости ОРВИ. Больше других болеют дети до 2-х лет и 7-14-ти.

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