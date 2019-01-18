В Смоленской области из-за пьяного водителя в ДТП погиб полицейский

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-18T10:02:08+03:00

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Полицейский погиб в ДТП по вине пьяного водителя, сообрает пресс-служба регионального следкома. Авария произошла 22 июля в Вязьме. 28-летний мужчина на «Опеле» на одной из улиц райцентра не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался в полицейский «ВАЗ 2114». Один из сотрудников полиции погиб на месте, второй получил сильнейшие травмы, которые врачи потом квалифицировали как тяжкий вред здоровью, а женщине, находившейся в машине, повезло – пассажирка отделалась незначительными повреждениями.

Виновник ДТП признал вину. Уголовное дело направлено в суд.