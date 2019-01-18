СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-18T12:32:06+03:00

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В Смоленске активизировали работу по уборке снега, сообщили в администрации. Чтобы справиться с последствиями стихии, пришлось перераспределить силы коммунальщиков. Наравне с МБУ «СпецАвто», «Дормостстроем», «Зеленстроем», коммунальщиками, сотрудниками администраций трех районов, бороться с последствиями стихии помогает техника сторонних организаций. Кроме основных транспортных артерий, уборка снежных завалов идет на пешеходных дорожках, остановках, во дворах. На контроль поставлена уборка территорий у торговых точек.

Ранее была запрещена парковка на улице Матросова.