Журналисты выразили мнение, что владелец «Линии» заинтересован в банкротстве

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-18T14:13:29+03:00

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Представители курского издания sekunda.media считают, что миллиардер и владелец брянских гипермаркетов «Линия» Николай Грешилов заинтересован в банкротстве корпорации «Гринн».

В аналитическом материале на основе финансового отчета корпорации за девять месяцев 2018 года журналисты рассказали, что иск о признании «Гринн» банкротом инициировала воронежская компания «Инициатива», в 2007-2009 годах 96 % акций которой находились во владении «Гринн».

«Инициативе» принадлежит участок земли в Воронеже на бульваре Победы,38, где построен супермаркет «Линия», - добавляют журналисты.

По их словам, «Гринн» задолжал «Инициативе» всего один миллион рублей.

«Общая сумма кредита корпорации, по некоторым данным, составляет 23 млрд рублей. Сумма процентов к уплате по кредитам составляет 2 млрд 082 млн. Это около 40,3 процентов от валовой прибыли. Сумма процентов к уплате по отношению к выручке составляет 9,7 процента. Оба этих соотношения являются критическими. При таких показателях организация не может нормально работать, так как заработанный доход направляется на уплату процентов.

И если за первое полугодие сумма убытка корпорации составила 1,049 млрд руб, то за 9 месяцев цифра выросла до 1.457 млрд. Из-за снижения выручки и доходов сумма убытка продолжает увеличиваться… При таких показателях будущее «Гринна» выглядит бесперспективным», - говорится в статье.

По словам сотрудников издания, учредитель «Инициативы» Любовь Медведева, индивидуальный предприниматель.

«В «Гринне» отрицают зависимость Медведевой от корпорации», - заявляет автор статьи.

-Учитывая долги и убыточность компании и неблагосклонность кредитных структур, такое банкротство может стать для Николая Грешилова единственным способом вывести хоть какие-то активы из-под требований кредиторов-банков, - пишет издание.