СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-18T14:39:00+03:00

В сгоревшей под Смоленском фуре никто не пострадал. ФОТО: паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

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Руководитель пресс-службы регионального МЧС России по Смоленской области Наталья Арбузова опровергла информацию о погибшем человеке, которой ранее поделились подписчики паблика drive2_smolensk ВКонтакте.

Напомним, грузовик со сгущенкой загорелся сегодня утром на трассе М1 в Смоленском районе. В соцсетях появилась информация, что рядом с машиной лежит человек.

На самом же деле рядом с машиной лежали вещи водителя, которые тот пытался спасти.

- Со слов мужчины, во время движения из капота пошел дым, затем появились языки пламени. Мужчина быстро затормозил и стал выбрасывать на дорогу ценные вещи, в том числе сумки, одеяло, одежду и др. А очевидцы могли подумать, что там лежит человек. На самом же деле в результате пожара никто не пострадал, - сказала руководитель пресс-службы ведомства.

Наталья Арбузова отметила, что огнеборцы быстро приехали на сигнал о ЧП. Но, к сожалению, кабину машины не удалось отстоять.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.