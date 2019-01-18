2019-01-18T16:20:58+03:00
Политика

Оглашены члены комиссии по отбору претендентов на должность главы Смоленска

Ответственные будут принимать документы с 23 января 2019 года по 11 февраля включительно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Оглашены члены комиссии по отбору претендентов на должность главы Смоленска. ФОТО: ru.wikipedia.orgОглашены члены комиссии по отбору претендентов на должность главы Смоленска. ФОТО: ru.wikipedia.org
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Претендентов на должность главы Смоленска будут отбирать шесть членов комиссии, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в пресс-службе обладминистрации.

Трех назначил губернатор, еще трех – горсовет. Ими стали замгубернатора Оксана Лобода, руководитель департамента по внутренней политике Руслан Смашнев и начальник управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных правовых актов областного департамента по внутренней политике Елена Матвеева, также в комиссию вошли руководитель аппарата Смоленского горсовета Анна Гайдамакова и депутаты Дмитрий Левант и Евгений Павлов.

Ответственные будут принимать документы с 23 января 2019 года по 11 февраля включительно.

Напомним, главу администрации Смоленска Владимира Соваренко отправили в отставку депутаты горсовета. Народные избранники большинством голосов открыто проголосовали за его уход. Экс-чиновник не согласился с решением и подал иск о восстановлении в должности.

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