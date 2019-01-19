2019-01-19T09:06:55+03:00
Общество

Православные смоляне отмечают Крещение Господне

48 водоемов и купелей подготовлены к обряду
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Православные смоляне отмечают Крещение Господне. ФОТО: smoleparh.ru.Православные смоляне отмечают Крещение Господне. ФОТО: smoleparh.ru.
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Православные смоляне отмечают один из главных праздников среди верующих - Крещение Господне. По преданию, именно в этот день был крещен Иисус Христос в реке Иордан.

Православные смоляне отмечают Крещение Господне. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Православные смоляне отмечают Крещение Господне. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

По давно сложившейся традиции жители областного центра собираются на Ключевом и Реадовском озерах, а также у церкви Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная, где для совершения обряда подготовлена купель. Всего в Смоленской области оборудовано 48 мест для купания. Около каждого работают спасатели, медики и полицейские – около 200 человек.

Капризы природы с «плюса» на «минус» не сказались на настроении смолян - желающих совершить обряд и набрать святой воды много.

Считается, что купание в ночь на 19 января помогает избавиться от грехов и придает верующими силу и здоровье.

Полный список купелей и водоемов доступен по ссылке.

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