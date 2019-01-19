В Смоленской области фура столкнулась с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-19T12:09:24+03:00

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Автобус «ПАЗ» и фура «Скания» столкнулись в Демидовском районе вечером 18 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате ДТП пострадали люди.

На место происшествия выезжали медики, полиция и пожарные. Однако помощь последних не понадобилась.

По неподтвержденным данным, в салоне пассажирского автобуса находились 13 человек. Двое получили травмы и обратились за помощью. Но их травмы оказались не серьезными и люди были отпущены домой.

По факту случившегося на трассе проводится проверка.